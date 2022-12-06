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    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi

    Bir şahıs, alt komşusunun evinde çıkan yangını pencereden seyretti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • 06.12.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:39
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    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Üst kattan yangını izledi

    İHA’nın haberine göre; evde bulunan bir oda alev alev yanarken üst katta oturan kişi ise yangını camdan seyretti.

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi #1

    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi #2

    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi #3

    Bursa’da alt komşusunun evindeki yangını, film izler gibi izledi #4


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