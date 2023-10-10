Bursa'da amatör lig maçında başlayan kavga tribünlere de sıçradı Beraberlik golünün gelmesiyle iplerin daha fazla gerildiği karşılaşmada iki takımın oyuncuları kavgaya tutuştu. Ardından olay ilk olarak tribünlere sonra da saha dışına taştı. Taraftarların taşındığı otobüs taşlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Amatör lig maçlarında sık sık kavgalar yaşanıyor. Çoğu zaman taraftarların da karıştığı olaylarda, ortalık adeta savaş alanına dönüyor. Bu kez görüntüler amatör lig müsabakasından.... Beraberlik golü kavgayı getirdi Bursa'nın Yıldırım oynanan maçta Gemlikspor ile Erikligücü karşı karşıya geldi. İki takımında kıyasıya oynadığı maç 2-2 skorla sonuçlanırken, futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Tribünler savaş alanına döndü Artan tansiyon sonrası iki takımın tribünleri bir anda birbirine girmeye başladı. Taraftarlar arasında başlayan kavgada su şişeleri ve taşlar havada uçuştu. Saha dışına da taştı Tribünde başlayan kavga sahanın dışına da taştı. Erikligücü kulübünün tarafları hırsını almayınca Gemlik’ten gelen taraftarları için tahsis edilen otobüsleri taşladı. O anlar kamerada Polis ekiplerinin olay yerine müdahale etmesiyle taraflar dağıtılırken, tribünlerin birbirlerine su şişeleri ve taşlarla saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)