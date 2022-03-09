- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da amatör maçta kavga çıktı
Bursa'da amatör maçta kavga çıktı
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme tokatlı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- AA
- 09.03.2022 - 09:20
- Güncelleme : 09.03.2022 - 10:50
Bursa'da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.
MAÇTA TEKME TOKATLI KAVGA
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.
Olaylar nedeniyle hakem, maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.
Tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması da dikkat çekti.
Bursa'da amatör maçta kavga çıktı VİDEO