Euro
15.98
1.11%
Dolar
14.62
1.16%
Altın
961.16
0.75%
Borsa
2044
1.61%
Bitcoin
609.178
8.45%
BTXN Coin
38.35
0.20%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Bursa'da amatör maçta kavga çıktı

    Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme tokatlı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da amatör maçta kavga çıktı

    Bursa'da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

    MAÇTA TEKME TOKATLI KAVGA

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

    Olaylar nedeniyle hakem, maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.

    Tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması da dikkat çekti.

    Bursa'da amatör maçta kavga çıktı VİDEO

    Bursa da amatör maçta kavga çıktı #1

    Bursa da amatör maçta kavga çıktı #2

    Bursa da amatör maçta kavga çıktı #3

    Bursa da amatör maçta kavga çıktı #4


    İlginizi Çekebilir

    Beyaz saç tellerine bay bay! İşte mucizevi hindistan cevizi yağı limon kürü...
    Sağlık

    Beyaz saç tellerine bay bay! İşte mucizevi hindistan cevizi yağı limon kürü...

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Denizli'de römorktan düşen işçi yaşamını yitirdi

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir