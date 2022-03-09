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Bursa'da amatör maçta kavga çıktı

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme tokatlı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.