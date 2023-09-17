Bursa'da ambulansa yol verilmedi! O anlar gündem oldu Bursa'da trafikte ambulansa yol veremeyen sürücüler, bir ambulans şoförü tarafından kayda alındı. Şoförün defalarca anons yapıp, "Orta şeridi açalım, ilerlemeyi sağlayalım" dediği görüldü.

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ensonhaber.com

Türkiye'deki büyükşehirlerin en ciddi sorunları arasında yer alan trafik, zaman zaman hasta hayatını da tehlikeye atıyor.

Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol vermeyenler ya da yol verseler bile bunu doğru şekilde yapamayan sürücüler yüzünden, ambulanslar ilerleyemiyor.

Bunun birçok örneği defalarca gündeme geldi ve duruma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca el attı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu konuya değindi ve ambulanslara bilerek yol vermeyenlerin cezalandırıldığını söyledi.

Ancak bu uyarı ve cezalar, trafikte ambulansların sorunsuz ilerlemesi noktasında öncü olamadı...

Bu defa Bursa'da bir ambulansın sürücülerin yol verme konusunda sıkıntı yaşaması nedeniyle ilerleyemediği görüldü.

O anlar ambulans şoförü tarafından kaydedildi

Bursa'da trafikte ambulansa yol veremeyen sürücüler, bir ambulans şoförü tarafından kayda alındı.

Şoförün defalarca anons yapıp, "Orta şeridi açalım, ilerlemeyi sağlayalım" dediği görüldü.

O görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Almanya'dan gelen bir video hassasiyeti gözler önüne serdi.

Almanya'dan dikkati çeken görüntüler

Almanya'dan gelen bir video, herkese örnek olacak nitelikte...

Almanya'da tafik kazasına yetişmeye çalışan ambulans için "Fermuar yöntemi" ile yol açıldı.

Sürücülerin orta şeridi açarak ambulansın geçişini kolaylaştırdığı anları izleyenler, "Ülkemize de örnek olsun" dedi.