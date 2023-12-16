Bursa'da ambulansa yol vermeyen trafik magandası kameraya yansıdı Bursa'da sol şeritte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü ambulansa yol vermedi. Trafikteki diğer sürücüler de olaya tepki gösterdi.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen olayın bir benzeri Bursa'da yaşandı.

Ambulansa yol vermeme vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde aciliyeti olan ambulans sol şeritte ilerlerken 16 FY 723 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yol vermek yerine önünde durmaya devam etti.

Sirenlere aldırış etmedi

Çalan sirenlere aldırış etmeyen sürücü dakikalarca ambulansın önünü keserek ilerledi.

Yaşananlar kameraya anbean yansırken araç sürücüsüne trafikteki diğer sürücülerden de tepki geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)