Bursa'da ana yola fırlayan domuzlar kaza getirdi: 8'i telef oldu Sanayi Sitesi kavşağında ana yola fırlayan domuz sürüsüne araçlar çarptı. Her iki şeritte meydana gelen olayda 6’sı yavru toplam 8 domuz telef olurken, 4 araç da hasar gördü.

İHA

Bursa'nın Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında kaza yaşandı.

Yavruları ile birlikte ana yola fırlayan domuz sürüsü her iki şeritten de karşı karşıya geçmeye çalışırken araçlar domuzların arasına daldı.

İstanbul istikametine doğru gitmekte olan başka 2 otomobil de domuz sürüleri ile karşı karşıya kaldı.

Olay sonucunda 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

8 domuz telef oldu

Araçların çarpması ile 6’sı yavru, toplam 8 domuz telef oldu. Yolun her iki şeridine savrulan domuzlar nedeniyle trafik ekipleri yol güzergahında önlem aldı.

Telef olan domuzlar karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri hasar gören 4 araç için rapor tutarken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.