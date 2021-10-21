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    Bursa'da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi

    Anne ve babasına kötü davrandığını söylediği 30 yaşındaki erkek kardeşini öldüren Gülderen Yeşildağ'a verilen 17 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:15
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    Bursa'da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi

    Geçen yıl eylül ayında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Cihatlı Mahallesi'nde 30 yaşındaki Hasan Ali Yeşildağ, 70 yaşındaki annesi Fatma Yeşildağ'ı evde odaya kilitleyip dövdü.

    Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan 40 yaşındaki kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi.

    Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti.

    KARDEŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

    Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı.

    Bursa da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi #1

    KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

    İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÖLÜNCE TUTUKLANDI

    Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı.

    "KAZAYLA OLDU"

    Hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Gülderen Yeşildağ, karar duruşmasında yaptığı savunmada, “Kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu." dedi.

    Bursa da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi #2

    TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

    Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Yeşildağ'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bursa Barosuna kayıtlı sanık avukatı Mustafa Ercan Tuncel, 10 Haziran 2021 tarihinde  yerel Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis kararı ile ilgili Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi’ne başvurdu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’  yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak Gülderen Yeşildağ'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    DESTEK İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

    Avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken Bursa'daki kadın platformu üyeleri, cumartesi günü, Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti.

    Bursa da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi #3

    Bursa da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi #4

    Bursa da anne babasını döven kardeşini öldüren kadına 17 yıl hapis verildi #5

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