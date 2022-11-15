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- Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı
Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı
- 15.11.2022 - 15:46
- Güncelleme : 15.11.2022 - 16:03
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde, bugün saat 12.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin oturma odasında çıkan yangın endişeye neden oldu.
Suriye uyruklu Rama Habib (22), yangına uykuda yakalandı.
Uyanıp oğlunu kurtardı
DHA’nın haberine göre; yatak odasında uyuyan Rama Habib, uyanıp 1 yaşındaki bebeği Mahmud'u kucağına alarak dışarı çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.
Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı VİDEO
Sağlık durumları iyi
Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.