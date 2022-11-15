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    Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı

    Dairesinde çıkan yangına uykuda yakalanan Suriyeli Rama Habib, 1 yaşındaki oğlunu da alıp dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.
    • 15.11.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:03
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    Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde, bugün saat 12.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin oturma odasında çıkan yangın endişeye neden oldu.

    Suriye uyruklu Rama Habib (22), yangına uykuda yakalandı.

    Uyanıp oğlunu kurtardı

    DHA’nın haberine göre; yatak odasında uyuyan Rama Habib, uyanıp 1 yaşındaki bebeği Mahmud'u kucağına alarak dışarı çıktı.

    İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

    Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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    Bursa’da, anne ve oğlu yangına uykuda yakalandı #2

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