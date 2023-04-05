Bursa'da annesini boğan sanıktan babası ile ağabeyi şikayetçi olmadı Annesini iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, ilk duruşmada susma hakkını kullandı. Baba ve ağabey ise sanıktan şikayetçi olmadı. Sanığın diğer ağabeyi şikayetçi olduğunu belirterek; olayın, kardeşinin uyuşturucu bağımlılığı yüzünden gerçekleştiğini anlattı.

DHA

Geçen yıl haziran ayında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde akılalmaz bir cinayet işlendi…

45 yaşındaki Yıldız Yazıcı ve 24 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Yazıcı’nın yaşadığı daireden gelen gürültüyü duyan komşuları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, boynunda ip olan Yıldız Yazıcı'yı dairenin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İtiraf etti: Elime geçirdiğim iple boğdum

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yıldız Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Halil İbrahim Yazıcı, “Annemle anlaşamıyorduk. Ben, Samsun'a taşınmak istiyordum. O ise bu teklifime karşı çıkıyordu. Bu yüzden tartıştık. Elime geçirdiğim iple kendisini boğdum.” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Yazıcı, tutuklandı.

2 yıl önce de birini sırtından vurdu

Halil İbrahim Yazıcı’nın 2 yıl önce temmuz ayında, balkondan tüfekle ateş açıp kahvehane önünde çay içen 47 yaşındaki Aydın Yıldız'ı sırtından vurduğu, bu suçtan da tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

Halil İbrahim Yazıcı hakkında annesini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk duruşma

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı ve avukatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanığın babası ve kardeşleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Susma hakkını kullandı, baba ve ağabey şikayetçi olmadı

Duruşmada söz verilen sanık Halil İbrahim Yazıcı, susma hakkını kullanacağını ifade etti.

Sanığın babası Adem Yazıcı ve ağabeyi Anıl Yazıcı ise şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

"Defalarca şikayet ettim, uyuşturucu bağımlısıydı"

Sanığın diğer ağabeyi Recep Yazıcı ise kardeşinden şikayetçi olduğunu belirterek, olayın, kardeşinin uyuşturucu bağımlılığı yüzünden gerçekleştiğini anlattı.

Kardeşinin madde bağımlılığın son zamanlarda arttığını aktaran Recep Yazıcı, “Birine zarar verebileceği gerekçesiyle defalarca karakola gidip şikayet ettim. En son 27 Mayıs gecesi şikayette bulundum. Aradan 1-2 hafta geçmeden olay gerçekleşti. Olaydan bir gün önce balkonda hayaller görüyordu. Sabahında anneme dikkat etmesi için mesaj atmıştım.” diye konuştu.

Akıl sağlığına bakılacak

Davaya katılma talebi mahkemece kabul edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'akıl hastalığı' yönünden rapor alınması için belirlenen randevu tarihinin beklenmesine ve tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.