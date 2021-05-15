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    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi

    Aynı apartmana iki kez gelen şahıs, giriş kapısını defalarca tekmeleyip camları kırdı. Apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine yakalanan şahıs karakola götürüldü.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 09:58
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    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hocataşkın Mahallesi Şible Emirsultan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın önüne gelen Recep Sarı isimli bir vatandaş, bir süre sonra bağırmaya başladı.

    56 yaşındaki şahıs, apartman girişini tekmelemeye başladı. Camına kafa atıp kırdıktan sora bölgeden uzaklaştı.

    CAMLARI YENİDEN KIRDI

    Bir saat sonra aynı apartmanın önüne tekrar gelen Sarı, kapıya tekme atmaya başladı.

    Henüz takılmış camları yeniden kırıp olay yerinden ayrıldı.

    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi #1

    İŞLEM YAPILDI

    Neye uğradıklarına şaşıran apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Şikayetçi olunması üzerine saldırgan şahıs yakalanarak Yıldırım Karakolu’na götürüldü.

    Şahıs hakkında mala zarar verme suçundan işlem yapıldı.

    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi #2

    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi #3

    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi #4

    Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi #5

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