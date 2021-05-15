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Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi

Bursa’da apartman camlarını kırıp kapıyı tekmeledi

Aynı apartmana iki kez gelen şahıs, giriş kapısını defalarca tekmeleyip camları kırdı. Apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine yakalanan şahıs karakola götürüldü.