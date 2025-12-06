Bursa’da apartman yangını: Alevler iki binaya sıçradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki dört katlı binaya da ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kordonu oluştururken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 2 BİNADA HASAR OLUŞTU

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürerken, polis ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu ve bu yönde soruşturma başlattığı öğrenildi.