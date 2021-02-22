Bursa'da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu

Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiye yaptığı operasyonda, şahısların kullandığı aracın lastiği içerisine gizlenmiş bir kilo kokain maddesi ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve çevre ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. isimli şahısları yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Şahısların kullandığı ev ve araçlarına yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 1 kilogram kokain, 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ ARADI

Polisin şüphelenip durdurduğu şüpheli şahısların kullandığı otomobil, narkotik polisleri ve köpekler eşliğinde arandı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine yakalanan otomobilin üzerinde takılı lastiği çıkarıp bıçakla yaran ekipler, jantla lastik arasına gizlenmiş siyah poşete sarılı 1 kilogram kokain maddesini ele geçirdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Operasyonlarda yakalanan K.A., R.K., K.D. ve O.F. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.K. isimli şahıs hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.