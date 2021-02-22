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    Bursa'da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu

    Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiye yaptığı operasyonda, şahısların kullandığı aracın lastiği içerisine gizlenmiş bir kilo kokain maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:22
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    Bursa'da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve çevre ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. isimli şahısları yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

    Şahısların kullandığı ev ve araçlarına yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 1 kilogram kokain, 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

    NARKOTİK KÖPEKLERİ ARADI

    Polisin şüphelenip durdurduğu şüpheli şahısların kullandığı otomobil, narkotik polisleri ve köpekler eşliğinde arandı.

    Köpeklerin tepki vermesi üzerine yakalanan otomobilin üzerinde takılı lastiği çıkarıp bıçakla yaran ekipler, jantla lastik arasına gizlenmiş siyah poşete sarılı 1 kilogram kokain maddesini ele geçirdi.

    Bursa da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu #1

    MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

    Operasyonlarda yakalanan K.A., R.K., K.D. ve O.F. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.K. isimli şahıs hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

    Bursa da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu #2

    Bursa da araba lastiğine gizlenmiş 1 kilo kokain bulundu #3

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