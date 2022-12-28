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    Bursa'da araç kontrolden çıktı: 6 yaralı

    İnegöl'de ilerleyen aracın kontrolü kaybetmesi sonucunda yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
    • 28.12.2022 - 12:13
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    Bursa'da araç kontrolden çıktı: 6 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kaza yaşandı.

    Seyir halindeki sürücü Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

    6 kişi yaralandı

    Kaza sonucu sürücü ile yolcular Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da araç kontrolden çıktı: 6 yaralı #1


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