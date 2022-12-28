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- Bursa'da araç kontrolden çıktı: 6 yaralı
Bursa'da araç kontrolden çıktı: 6 yaralı
İnegöl'de ilerleyen aracın kontrolü kaybetmesi sonucunda yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
- 28.12.2022 - 12:13
Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kaza yaşandı.
Seyir halindeki sürücü Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
6 kişi yaralandı
Kaza sonucu sürücü ile yolcular Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.