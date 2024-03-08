Bursa'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralandı Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı.

3 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampolden çıkarılan yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)