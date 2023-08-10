Bursa'da araç ve duvar arasında sıkışan yaya hayatını kaybetti

DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Eski Pazar Caddesi'nde hafif ticari aracıyla rampa aşağı inen Yunus K., direksiyon kontrolünü kaybetti.
Hafif ticari araç, park halindeki 16 F 7910 plakalı kamyonete çarptı.
Bu sırada kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan, çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetle duvar arasında sıkıştı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaaslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Yunus K. gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.