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    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı

    Otomobilin çarptığı hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı. Ehliyeti olmayan 18 yaşındaki sürücüye ceza yerken; aracın sahibi kaza yerine gelip, çalışanına tepki gösterdi.
    • 09.09.2022 - 13:40
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    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı

    Bursa İnegöl'den Alanyurt'a giden Adem K. yönetimindeki 16 AUU 343 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Süleyman Ç.'nin (18) kullandığı 16 KPC 22 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı.

    3 bin 674 TL ceza yedi

    İhbarla kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen Süleyman Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 TL ceza uyguladı.

    Çalışanına kızdı

    Kaza yerine gelen hafif ticari aracın sahibi ve lastikçi işletmecisi Avni K. de çalışanı Süleyman Ç.'ye “Daha yeni tamirden çıkardık. Şu kadarcık sorumluluk yok mu siz de? Sen niye alıyorsun ki aracı?” diyerek tepki gösterdi.

    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı #1

    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı #2

    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı #3

    Bursa’da araç yan yattı, sahibi ehliyetsiz çalışana kızdı #4


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