Bursa'da 'aracıma çarptın' kavgası: Sopayla darbedip arabayla ezmeye çalıştı Aracıyla ilerlediği sırada park halindeki servis minibüse çarpan sürücü, minibüs şoförü ile tartışmaya başladı. Olaya araçtaki akrabaların da dahil olmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kamerada.

DHA Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Ahmet M. yönetimindeki hafif ticari araç, park halindeki İbrahim Üstünel'e ait servis minibüsüne çarptı. Araçta maddi hasarın meydana gelmesiyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi Ahmet M.’nin aracındaki akrabaları Mustafa M. ile Mahmud M. de tartışmaya dahil oldu. Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle sokak ortasında tekme ve yumruklar havada uçuşmaya başladı. Önce sopayla darbetti sonra üzerine aracını sürdü Bu sırada Ahmet M. ve akrabaları sopalarla İbrahim Üstünel'e saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken Ahmet M., bu kez de Üstünel'in üzerine aracını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırıldı Saldırgan iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, darp sonucu yaralanan Üstünel ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Üstünel’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 3 suçtan soruşturma başlatıldı Haklarında ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ahmet M. ve Mustafa M., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.