DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Ahmet M. yönetimindeki hafif ticari araç, park halindeki İbrahim Üstünel'e ait servis minibüsüne çarptı.

Araçta maddi hasarın meydana gelmesiyle sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tansiyon yükseldi

Ahmet M.’nin aracındaki akrabaları Mustafa M. ile Mahmud M. de tartışmaya dahil oldu.

Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle sokak ortasında tekme ve yumruklar havada uçuşmaya başladı.

‘Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada #4

Önce sopayla darbetti sonra üzerine aracını sürdü

Bu sırada Ahmet M. ve akrabaları sopalarla İbrahim Üstünel'e saldırdı.

Çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken Ahmet M., bu kez de Üstünel'in üzerine aracını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Saldırgan iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, darp sonucu yaralanan Üstünel ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Üstünel’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

3 suçtan soruşturma başlatıldı

Haklarında ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ahmet M. ve Mustafa M., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

‘Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada #1
‘Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada #2
‘Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada #8