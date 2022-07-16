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Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı

Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı

Park halindeki otomobilin içindeki çantayı almak isteyen hırsız, aracın camını kırarak çantayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.