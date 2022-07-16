- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı
Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı
Park halindeki otomobilin içindeki çantayı almak isteyen hırsız, aracın camını kırarak çantayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
- 16.07.2022 - 10:39
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şüpheli bir şahıs, yolun kenarırnda park halinde bulunan otomobilin içindeki çantayı gözüne kestirdi.
Hırsızlık konusunda kararlı olan kişi, bir süre uygun zamanı bekledi.
Aracın camını kırıp çantayı çaldı
Sonrasında şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıdı ve çantayı çalarak gözden kayboldu.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; hırsızlık anları isegüvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı