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    Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı

    Park halindeki otomobilin içindeki çantayı almak isteyen hırsız, aracın camını kırarak çantayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 16.07.2022 - 10:39
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    Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şüpheli bir şahıs, yolun kenarırnda park halinde bulunan otomobilin içindeki çantayı gözüne kestirdi.

    Hırsızlık konusunda kararlı olan kişi, bir süre uygun zamanı bekledi.

    Aracın camını kırıp çantayı çaldı

    Sonrasında şüpheli, otomobilin bir anda camı kırıdı ve çantayı çalarak gözden kayboldu.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; hırsızlık anları isegüvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa'da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı


    Bursa da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı #1

    Bursa da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı #2

    Bursa da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı #3

    Bursa da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı #4

    Bursa da aracın camını kırıp içindeki çantayı çaldı #5


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