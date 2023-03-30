Bursa'da aracın çarptığı genç metrelerce savruldu Osmangazi'de aniden yola atlayan gence aracın çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Namazgah istikametinden Zümrütevler istikametine seyreden cadde üzerinde yaşanan olayda, yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan bir gence sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı.

Otomobilin üzerinde metrelerce savrulan genç daha sonra yere düştü.

Kısa süreli şok yaşayan genç daha sonra çevredeki vatandaşların kolonyalı müdahalesiyle kendine getirildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı şahıs kendisi için çağırılan ambulansla kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.