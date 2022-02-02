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    Bursa'da aracına binerken kamyonet çarptı

    Yol üzerine park ettiği aracına binerken kamyonetin çarptığı Erim Sözer yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücü için yakalama çalışmaları başlattı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 16:25
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    Bursa'da aracına binerken kamyonet çarptı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yol kenarına park ettiği kamyonetine binmek isteyen Erim Sözer'e başka bir kamyonet çarptı.

    Kazaya neden olan sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAMYONETİN ÇARPTIĞI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

    Tedaviye alınan Sözer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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