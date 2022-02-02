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- Bursa'da aracına binerken kamyonet çarptı
Bursa'da aracına binerken kamyonet çarptı
Yol üzerine park ettiği aracına binerken kamyonetin çarptığı Erim Sözer yaralanırken, polis ekipleri kaçan sürücü için yakalama çalışmaları başlattı.
- DHA
- 02.02.2022 - 16:25
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yol kenarına park ettiği kamyonetine binmek isteyen Erim Sözer'e başka bir kamyonet çarptı.
Kazaya neden olan sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYONETİN ÇARPTIĞI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
Tedaviye alınan Sözer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.