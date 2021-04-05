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- Bursa’da araçta seyir halindeyken yangın çıktı
Bursa’da araçta seyir halindeyken yangın çıktı
Belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 05.04.2021 - 09:33
- Güncelleme : 05.04.2021 - 09:51
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde seyir halindeki plakası bir araç, motor kısmından alev aldı.
Dumanları gören sürücü aracını durdurdu. Alevler bir anda aracın tamamını sarınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Yangında ölen veya yaralanan olmadı.
Bursa’da araçta seyir halindeyken yangın çıktı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.