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Bursa’da araçta seyir halindeyken yangın çıktı

Bursa’da araçta seyir halindeyken yangın çıktı

Belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.