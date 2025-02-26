İHA
Son yıllarda okulları en önemli gündem maddeleri arasında yer alan akran zorbalığı, artmaya başladı...
Bunun son örneği Bursa'da yaşandı.
ÇOCUĞA SALDIRDILAR
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde 15-16 yaşlarında bir grup çocuk, tartıştıkları başka bir çocuğa saldırdı.
Onlarca çocuğun tekme ve yumruklarla darbettiği çocuk, yere düştü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Tek başına kalan çocuğu yerde de darbetmeye devam eden saldırganlar bununla da yetinmeyip, darbettikleri çocuğu kayda alıp sosyal medya da paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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