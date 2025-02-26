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Bursa’da aralarına aldıkları çocuğu darbedip kameraya aldılar

Bursa’da aralarına aldıkları çocuğu darbedip kameraya aldılar Osmangazi ilçesinde bir grup çocuk, kavga ettiği bir başka çocuğu aralarına alıp darbetti. Yere kapanan çocuğa tekme ve yumruklarla saldıran 15-16 yaşındaki çocuklar o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.