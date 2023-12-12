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Bursa'da arkadaşı tarafından darbedildi: Başka suçtan tutuklandı

Bursa'da arkadaşı tarafından darbedildi: Başka suçtan tutuklandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda beraber alkol alan 2 genç kavga etti. Biri, arkadaşını kaldırım taşıyla döverek hastanelik etti.