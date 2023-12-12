Bursa'da arkadaşı tarafından darbedildi: Başka suçtan tutuklandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde beraber alkol alan T. A.(33) ve E. İ.(37), Şebboy Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkelenen E. İ., arkadaşı T.A'yı darbetmeye başladı.
E. yerden aldığı kaldırım taşıyla arkadaşı T.'yi darbetti.
Birlikte alkol aldığı arkadaşını kaldırım taşıyla dövdü
Aldığı darbeler sonucu T.A. kanlar içinde kalarak yere yığıldı.
Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Başka bir suçtan tutuklandı
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan tedavinin ardından güveni kötüye kullanma suçundan arandığı tespit edilen T. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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