Bursa'da arkadaşını bacağından vurup kaçtı
DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Nurettin K. ile arkadaşı Serhat H. buluştu.

Bir araya gelen arkadaşlar Ortabağlar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada Serhat H., yanında yürüyen arkadaşı Nurettin K.'yı sol bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Şüpheli koşarak uzaklaşırken, çevredekiler durumu ihbar etti.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; şüphelinin, yan yana yürüdüğü arkadaşını bir anda belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, yaralanan Nurettin K.'nin can havliyle kaçmaya çalıştığı, Serhat H.'nin de koşarak uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİ FİRARDA

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir