Bursa'da arkadaşını satırla yaralayan şahıstan açıklama: Yanlış anlaşılma oldu Bursa'da arkadaşını taciz iddiasıyla yaralayan şahıs, iddiaları yalanlayarak durumun yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 11 Temmuz Salı günü Zekeriya T. (49), sevgilisi Gülşen A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla sokakta karşı karşıya geldiği İsmet G.'yi (59) satırla elinden yaraladı.

Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken Zekeriya T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T.'nin basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.

İfadesinde söylem değiştirdi

Zekeriya T., ifadesinde ise yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Öyle bir abimiz değildir. Çocukları var. Öyle bir insan değil, dürüst bir insandır. Sadece yanlış anlaşılma oldu" dedi.

Zekeriya T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.