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- Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı
Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı
Arkadaşları gezerken gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan Ömer El Kadri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 01.01.2023 - 09:18
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Darmstad Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında arkadaşlarıyla gezdiği sırada kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başlayan Ömer El Kadri, silahlı saldırıya uğradı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, silahla Ömer El Kadri'ye ateş etti. Ömer El Kadri, bacağından yaralandı.
Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Hayati tehlikesi sürüyor
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer El Kadri, yapılan ilk müdahalenin ardında Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ömer El Kadri’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Çalışma başlatıldı
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
DHA'nın haberine göre; kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.