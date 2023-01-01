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    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı

    Arkadaşları gezerken gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan Ömer El Kadri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 01.01.2023 - 09:18
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    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Darmstad Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında arkadaşlarıyla gezdiği sırada kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başlayan Ömer El Kadri, silahlı saldırıya uğradı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, silahla Ömer El Kadri'ye ateş etti. Ömer El Kadri, bacağından yaralandı.

    Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer El Kadri, yapılan ilk müdahalenin ardında Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ömer El Kadri’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Çalışma başlatıldı

    Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

    DHA'nın haberine göre; kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #1

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #2

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #3

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #4

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #5

    Bursa’da, arkadaşları ile gezen genç silahlı saldırıya uğradı #6


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