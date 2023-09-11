Bursa'da arkadaşların kavgasında kan aktı! 500 lira için bıçakladı İnegöl'de, 'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşı Serkan D.'yi sırtından bıçaklayan Fatih Sarper'in, arkadaşını 500 lira için bıçakladığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi’nde, pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih Sarper ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Pansiyon görevlileri, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı uyardı.

'Adamsan bıçakla' diyerek meydan okudu

Sokağa çıkan iki arkadaşın tartışması, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., 'Adamsan bıçakla' dediği arkadaşı Fatih Sarper tarafından sırtından bıçaklandı.

Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatih Sarper ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışma sebebi 500 TL

Fatih Sarper'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Bana 500 lira borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa sola salladım. O sırada bıçaklamışım." dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Serkan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)