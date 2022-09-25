Bursa'da aşağı sarkan genç 6. kattan düştü

İnegöl ilçesinde yangın merdiveninden sarkan genç dengesini kaybederek 15'inci kattan düştü. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 15.00 sıralarında 29 yaşındaki Gökhan Karabacak oturduğu apartmanın 6. katındaki yangın merdivenine çıktı.

Aşağı sarkan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Karabacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.