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- Bursa'da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü
Bursa'da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü
Karacabey ilçesinde aşıya karşıtlığıyla bilinen Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş, koronavirüse bağlı geçirdiği kalp krizi ile yaşamını yitirdi.
- İHA
- 14.12.2021 - 15:23
- Güncelleme : 14.12.2021 - 15:31
Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş (57), aşı karşıtlığıyla tanınıyordu.
HAYATINI KAYBETTİ
Bölgenin sevilen doktorlarından olan Altıntaş, koronavirüse bağlı olarak kalp krizi geçirdi.
Geçirdiği krizle yaşamını yitiren Doktor Altıntaş'ın cenazesine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Altıntaş’ın cenazesi acılı ailesinin gözyaşları eşliğinde, Emirsultan Camisi'nde kılınanan cenaze namazının ardından Balıkesir’de Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.