Euro
16.1787
3.6%
Dolar
14.2957
3.35%
Altın
819.55
3.11%
Borsa
2.151
2.38%
Bitcoin
687.812
-2.51%
BTXN Coin
44.39
9.71%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Bursa'da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü

    Karacabey ilçesinde aşıya karşıtlığıyla bilinen Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş, koronavirüse bağlı geçirdiği kalp krizi ile yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü

    Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş (57), aşı karşıtlığıyla tanınıyordu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgenin sevilen doktorlarından olan Altıntaş, koronavirüse bağlı olarak kalp krizi geçirdi.

    Geçirdiği krizle yaşamını yitiren Doktor Altıntaş'ın cenazesine, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Altıntaş’ın cenazesi acılı ailesinin gözyaşları eşliğinde, Emirsultan Camisi'nde kılınanan cenaze namazının ardından Balıkesir’de Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #1

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #2

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #3

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #4

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #5

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #6

    Bursa da aşı karşıtı doktor koronavirüse yenik düştü #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir