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    Bursa'da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü

    Kullanılmayan tarihi binada yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
    • 02.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:49
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    Bursa'da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde tarihi dokusu ile bilinen eski evlerden biri olan tarihi binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Kaderine terk edilmiş ve kullanılmayan eski binada dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, çok geçmeden itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti

    Olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

    Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alınmasına rağmen bina eski ve tahtadan yapılmış olduğu küle döndü.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri yangınla alakalı soruşturma başlattı.

    Bursa da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü #1

    Bursa da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü #2

    Bursa da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü #3

    Bursa da asırılık tarihi bina çıkan yangında küle döndü #4


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