Yol kapatıp asker eğlencesi yapan ve oyun havası oynayan 6 araç sürücüsüne, 33 bin 510 lira ceza kesildi. Bir sürücünün ehliyeti, daimi olarak iptal edildi.

Bursa'da asker eğlencesi için yola çıkan bir grup genç, kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’ni otomobilleri ile araç trafiğine kapattı.

Otomobillerden inen gençler, yolun ortasında müzik açıp dakikalarca oynadı.

Yolu kullanan diğer sürücüler, korna çalarak duruma tepki gösterdi.

ARAÇ SAHİPLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, inceledikleri görüntülerde tespit ettikleri plakalardan araç sahiplerine ulaştı.

Bursa'da asker eğlencesinde yolu kapatanlara ceza yağdı VİDEO



6 KİŞİYE 33 BİN 510 LİRA CEZA

Paylaşılan görüntülerdeki araçları kullandıklarını söyleyen 6 kişiye, toplamda 33 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLDİ

Sürücülerden birinin, aday sürücü olduğu ve kesilen cezayla ehliyet ceza puanının dolduğunu tespit eden ekipler, bu sürücünün ehliyetini daimi iptal etti.