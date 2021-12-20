Asker konvoyundaki araçlarını durdurup yüksek sesli müzikle trafik ortasında oynayan şahıslar, kameralara yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bir asker konvoyundaki araçlar, trafiğin ortasında araçlarını durdurdu.

Yüksek sesle müzik açan gençler, araçlarından inip yolun ortasında eğlenmeye başladı.

Halay çeken gençlere yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Gençlerin o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

TRAFİKTE ATKI TUTUP SEYRETTİLER

Öte yandan Yıldırım ilçesinde de bir konvoyun trafikte korna çalarak ilerlerken bir atkının farklı araçlardaki kişiler tarafından tutuldu. Trafiğin bir süre aksamasına neden olun bu anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da asker konvoyu, trafik ortasında halay çekti VİDEO

