Bursa'da asker konvoyundaki bir araçtan sarkan genç yürekleri ağza getirdi Akşam saatlerinde eğlence sonrası düzenlenen asker konvoyunda gençler, bir kez daha tehlikeye davetiye çıkardı.

İHA

Düğün ve asker eğlencelerinden tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sokakta yapılan eğlencelerde, silah kullanımı çok kez ön plana çıkıyor.

Gençlerin düzenlediği organizasyonda, kendi canları ve çevredekilerin canları adeta hiçe sayılıyor.

Konvoy ekibinden tehlikeye davet

Bir diğer tehlike ise konvoylarda ortaya çıkıyor.

Trafiği kapatarak uzun araç kuyrukları oluşturan konvoy ekibi, zaman zaman tehlikeli araç kullanımıyla da gündem oluyor.

Seyir halinde araçlardan sarktılar

Bu kez görüntüler Bursa'dan.

İnegöl'de vatani görevini yapacak olan gencin arkadaşları tarafından konvoy düzenlendi.

Araçlarla yapılan konvoyda bazı gençlerin, seyir halindeki araçların camlarından sarkmaları yürekleri ağza getirdi.

O anlar amatör kameraya yansıdı.