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Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi

Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi

Bir doktor kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu kişi ile “Sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim” yazısını asınca uzlaştı.