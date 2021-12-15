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    Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi

    Bir doktor kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu kişi ile “Sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim” yazısını asınca uzlaştı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:22
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    Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.

    Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

    “SENİNLE DIŞARIDA GÖRÜŞECEĞİZ”

    A.S. doktoru, “Seninle dışarıda görüşeceğiz.” diye tehdit edince “beyaz kod” verildi.

    A.S. merkezden ayrılırken, emniyete giden doktor F.Z. şikayetçi oldu.

    Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi #1

    “ÖZÜR DİLERİM” YAZISI ASTI

    İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi.

    Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, “Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim.” ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp, bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.

    Bursa’da astığı yazıyla doktoru şikayetinden vazgeçirdi #2

    DOKTOR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

    Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı.

    Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler şaşırdıklarını belirtti.

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