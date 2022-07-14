Bursa'da at arabalı hırsızlar dondurma çaldı

Bir markete sabah saatlerinde gelen at arabalı hırsızlar, dolaptaki tüm dondurmaları çaldı. İş yeri sahibi, zararının 7 bin lira olduğunu söyledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir markete sabaha karşı at arabasıyla gelen 2 hırsız, yanlarında getirdikleri levyelerle dolabın kilitlerini kırdı.

Daha sonra güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek dolaptaki dondurmalardan çalan hırsızlar, at arabasına yükleyip kayıplara karıştı.

Sadece doldurma çaldılar

Dükkanda bulunan başka hiçbir şeye dokunmayan hırsızların sadece dondurmaları çalıp kaçması dikkat çekti.

Duruma isyan eden iş yeri sahibi Ömer Can Gedikli, İHA’ya konuştu.

7 bin lira zarar var

Gedikli, “Sabah 5 sularında 2 hırsız at arabasıyla dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kilidini kırıp içindeki 7 bin liralık dondurmayı çalıyor. Sabah iş yerine geldiğimde güvenlik kameralarını izleyince olayı öğrendim. Eriyeceğini bile bile o kadar dondurmayı neden çalmışlar anlam veremedim. Buralarda hırsızlık olayları arttı. Biz bir an önce bu duruma çare bulunmasını istiyoruz.” dedi.