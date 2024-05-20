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Bursa'da at arabalı şüpheliler ve polis arasında kovalamaca: 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'da at arabalı şüpheliler ve polis arasında kovalamaca: 2 kişi gözaltına alındı Daha önce apartmanlara girerek hurda ve demir çalan 2 şüpheli ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin dakikalar süren kovalamacısı sonunda yakalanırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.