Bursa sokaklarında hırsızlık şüphelileri ve polis arasında hareketli dakikalar yaşandı.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela aldığı ihbar edilen 2 şüpheli, gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.
Kovalamaca dakikalar sürdü
Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı.
2 kişi gözaltına alındı
Polis kovaladıkça kaçan şahıslar, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu. Atın yorulduğun anlayan resmi polisler, ekip aracından inerek koşturmaya başladı.
Bir süre sonra yularından tutulan at durduruldu. 2 kişi gözaltına alındı.
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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