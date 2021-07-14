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- Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü
Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü
Para çekmek için ATM’ye giden Azime Kösem’in üzerine, bina üzerinde bulunan caraskal düştü. Kösem, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 14.07.2021 - 11:43
- Güncelleme : 14.07.2021 - 11:57
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde Azime Kösem isimli bir kadın, saat 09.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Ormanyolu Caddesi'ndeki ATM’ye para çekmeye gitti.
Kösem, işlemini gerçekleştirirken bina üzerinde bulunan caraskal kadının üzerine düştü.
Olayı gören vatandaşlar Kösem’in yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kösem, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.