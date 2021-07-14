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    Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü

    Para çekmek için ATM’ye giden Azime Kösem’in üzerine, bina üzerinde bulunan caraskal düştü. Kösem, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:57
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    Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde Azime Kösem isimli bir kadın, saat 09.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Ormanyolu Caddesi'ndeki ATM’ye para çekmeye gitti.

    Kösem, işlemini gerçekleştirirken bina üzerinde bulunan caraskal kadının üzerine düştü.

    Olayı gören vatandaşlar Kösem’in yardımına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan Kösem, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü #1

    Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü #2

    Bursa’da ATM’den para çekerken üzerine caraskal düştü #3

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