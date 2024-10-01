Bursa'da av tüfeğiyle ateş açan maganda yakalandı

İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, babasının av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açtı.
Arkadaşının çektiği görüntüleri sosyal medyada da paylaşan şahsın, N.K. (16) olduğu kısa sürede tespit edildi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Tepkiler üzerine harekete geçen Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K.'nin adresine yapılan baskında olayda kullandığı tüfek ile birlikte N.K. kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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