DHA

Bursalı avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı, velayet davasında çocuk teslimi için bir ailenin yanına gitti.

Ancak aile, çocuğu teslim etmek istemedi.

Bununla da kalmayan aile, bıçak ve taşla avukat çifte saldırdı.

Yaralanan avukat çift, tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadığını belirten Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun, şu ifadelere yer verdi:

Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum.