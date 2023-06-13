Bursa'da ayı kendini görüntüleyenlere saldırdı Yol kenarındaki konteynerde çöpleri karıştıran ayının, görüntülerini çeken 3 gencin içinde bulunduğu kamyonete saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zeyniler yolu üzerinde kamyonetle Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 3 genç, yol kenarında çöpleri karıştıran ayıyı gördü.

Gençlerden biri arka kapıyı açıp, video çekmek istedi.

Ayı kamyonete doğru koşmaya başladı

Ancak bu sırada ayı, gençleri fark edip kamyonete doğru koştu.

Paniğe kapılan gençler, kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kamereda

O anlar, yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kamyonet içerisindeki gencin cep telefonu kamerasına yansıdı.