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    Bursa'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp öldü

    Bursa'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşan İsmail Şahin (69), yaşamını yitirdi.
    • 15.10.2022 - 19:14
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    Bursa'da ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp öldü

    Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan ayva ağacının üzerinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaşamını yitirdiği öğrenildi

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İsmail Şahin olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İsmail Şahin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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