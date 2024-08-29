Bursa'da babasını döverek öldürdü, ifadesi ortaya çıktı Babası Cihangir Altınten’i döverek öldüren ve gözaltına alınan Ufuk Altınten, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Ufuk Altınten ile babası Cihan Altınten arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada öfkeden gözü dönen Ufuk Altınten, babasını dövdü. Bir süre sonra eve gelen Aysel Altınten, eşini yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Cihangir Altınten’in, yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiğini belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen polis ekipleri, evdeki Ufuk Altınten’i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Cihangir Altınten’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KAVGANIN NEDENİNİ HATIRLAMIYORUM"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Altınten, “Babamla sürekli kavga ediyoruz. Olay akşamı, hatırlamadığım bir nedenden kolayı yine kavgaya tutuştuk. Bir ara kendisini ittim, yere düştü. Amacım onu öldürmek değildi” dedi. İşlemlerinin ardından Ufuk Altınten, adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)