Yolda yürürken tartıştığı babasını darbeden oğlu, arkasına bakmadan gitti. Yerden kalkamayan baba hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan oğlunun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nden evlerine doğru yürüyen Barış Ç. ile babası Remzi Ç., bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı.

Yerden kalkamadı

Yumrukların hedefi olan baba, yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı.

Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA’nın haberine göre Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Bursa’da babasını dövüp, arkasına bakmadan kaçtı VİDEO



Sağlık durumu iyi

Yerde kalan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, babayı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis kaçan Barış Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan baba Remzi Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.