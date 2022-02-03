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    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü

    Babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Cem Uysal ifadesinde, ”Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım” dedi.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 13:30
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    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü

    Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir apartmanda, dün akşam saatlerinde Muhammet Cem Uysal (33), Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı (65) mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı.

    Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alındı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal kurtarılamadı.

    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü #1

    “SÜREKLİ OLARAK TARTIŞIYORLARDI”

    Muhammet Cem Uysal'ın, emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım." dediği öğrenildi.

    Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü #2

    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü #3

    Bursa’da, babasını ekmek bıçağı ile öldürdü #4


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