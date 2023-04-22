Bursa'da babasını yaralayan şahıslara aynı şekilde karşılık verdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, babasını yaralayanların babasını kurşunladı.

İHA

Bursa'da Cuma Mahallesi Belediye meydanında Olgun Ç.(26), ticari taksiyle Belediye meydanına geldi.

Araçtan inen saldırgan, hasmının babası olduğu öğrenilen Mehmet E.(65)'ye kurşun yağdırdı.

Araçtan inip kurşun yağdırdı

Mehmet E. sol bacağına isabet eden mermiyle yere düştü. Saldırgan ticari taksiyle kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı duyup olay yerine gelen yaralının oğlu Ferit E.(25), "Baba ne oldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın babasını yaraladılar: Aynı şekilde intikam almaya çalıştı

İddiaya göre, saldırgan Olgun Ç.'nin (25) babası İbrahim Ç.(57) de elinden tabancayla yaralanmıştı.

Polis saldırganı arıyor.