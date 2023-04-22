Bursa'da babasını yaralayan şahıslara aynı şekilde karşılık verdi

İHA
Bursa'da Cuma Mahallesi Belediye meydanında Olgun Ç.(26), ticari taksiyle Belediye meydanına geldi.
Araçtan inen saldırgan, hasmının babası olduğu öğrenilen Mehmet E.(65)'ye kurşun yağdırdı.
Araçtan inip kurşun yağdırdı
Mehmet E. sol bacağına isabet eden mermiyle yere düştü. Saldırgan ticari taksiyle kaçarak kayıplara karıştı.
Olayı duyup olay yerine gelen yaralının oğlu Ferit E.(25), "Baba ne oldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırganın babasını yaraladılar: Aynı şekilde intikam almaya çalıştı
İddiaya göre, saldırgan Olgun Ç.'nin (25) babası İbrahim Ç.(57) de elinden tabancayla yaralanmıştı.
Polis saldırganı arıyor.