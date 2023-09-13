Bursa'da babasının ağabeyini öldürdüğü tarlada para için kardeşini öldürdü Tefeciden para alan adam, borcunu ödemek için para istediği ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşini, karşılaştığı tarlada av tüfeğiyle öldürmesinin ardından kendini ihbar etti.

DHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Selami Kurt, borçlarından dolayı tefeciden para aldı.

Kurt, ödünç para aldığı arkadaşları ve tefeciye, kardeşi 2 çocuk babası 54 yaşındaki Şaban Kurt'un cep telefon numarasını da verdi.

Selami Kurt, bu ayın sonunda tefeciye ödemesi gereken parayı ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç isteyip, vermesi için baskı yapmaya başladı.

Aramalardan rahatsız olan Şaban Kurt, olaydan bir gün önce ağabeyinin telefonunu engelledi.

"Şaban’ı vuracağım"

Kardeşine ulaşamayan Selami Kurt sinirlenip, akrabalarına "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapmak istiyor anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban’ı vuracağım." dedi

Geçen hafta perşembe günü kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti.

Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

"Kardeşimi öldürdüm"

Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp jandarmaya götür." dedi. Selami Kurt, ihbar üzerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Selami Kurt, adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Şaban’ın elinde tüfek vardı, eğer ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı, pişmanım." dediği öğrenilen Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babası da amcasını aynı tarlada öldürmüştü

Bu arada, Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)