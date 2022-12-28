Bursa'da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı

Uygulama noktasından kaçmaya çalışan genç sürücü, gece bekçilerinin devriye attığı sokakta sıkışınca kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine gece 23.00'te uygulama noktası kuran ekipler şüpheli araçları durdurdu.

Bu sırada trafik polislerini gören Arda S., babasına ait otomobille ara sokaktan geri manevra yaparak kaçmaya başladı.

Bu esnada kaçmaya çalışan sürücüyü gören gece bekçileri, ‘Dur’ ihtarında bulundu.

Kaza yaparak durdular

Kaçan genç sürücü ısrarla gaza basınca otomobilin altını vurarak durabildi.

Otomobilden birer birer indirilen gençlere gece kartalları sorgu yaptı.

Ehliyetsiz şoförün suç dosyası kabarık

Aracın içindeki H.K.’nın hırsızlık ve tehdit suçlarından arandığı öğrenilirken, sürücü ise trafik polislerine teslim edildi.

Trafik polislerinin sorgulama yaptığı sürücünün ehliyetinin olmadığı ve babasına ait otomobille gezdiği öğrenildi.

Para cezası verilerek gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, sürücüye ve araç sahibi babasına 7 bin 348 lira ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan H.K. ise polis merkezi ekiplerine teslim edildi.