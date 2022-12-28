Petrol
83.93
-0.89%
Euro
19.9146
0.14%
Dolar
18.7187
0.26%
Altın
1.086
-0.19%
Borsa
5370
0.00%
Bitcoin
315.182
-1.32%
BTXN Coin
6.40
-7.38%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Bursa'da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı

    Uygulama noktasından kaçmaya çalışan genç sürücü, gece bekçilerinin devriye attığı sokakta sıkışınca kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.
    • 28.12.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine gece 23.00'te uygulama noktası kuran ekipler şüpheli araçları durdurdu.

    Bu sırada trafik polislerini gören Arda S., babasına ait otomobille ara sokaktan geri manevra yaparak kaçmaya başladı.

    Bu esnada kaçmaya çalışan sürücüyü gören gece bekçileri, ‘Dur’ ihtarında bulundu.

    Kaza yaparak durdular

    Kaçan genç sürücü ısrarla gaza basınca otomobilin altını vurarak durabildi.

    Otomobilden birer birer indirilen gençlere gece kartalları sorgu yaptı.

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #1

    Ehliyetsiz şoförün suç dosyası kabarık

    Aracın içindeki H.K.’nın hırsızlık ve tehdit suçlarından arandığı öğrenilirken, sürücü ise trafik polislerine teslim edildi.

    Trafik polislerinin sorgulama yaptığı sürücünün ehliyetinin olmadığı ve babasına ait otomobille gezdiği öğrenildi.

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #2

    Para cezası verilerek gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, sürücüye ve araç sahibi babasına 7 bin 348 lira ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan H.K. ise polis merkezi ekiplerine teslim edildi.

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #3

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #4

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #5

    Bursa da babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü kovalamayla yakalandı #6


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Erzurum’da terör operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Erzurum’da terör operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

    Tunceli’de yer altından çıkarılan tuzlar, Avrupa sofralarını süslüyor
    İç Haber

    Tunceli’de yer altından çıkarılan tuzlar, Avrupa sofralarını süslüyor

    Görüş Bildir