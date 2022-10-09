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    Bursa'da babasının traktörle çarptığı minik kızın durumu kritik

    İnegöl ilçesinde traktör kullanan baba, bahçede oyun oynayan 2 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan minik kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 09.10.2022 - 13:41
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    Bursa'da babasının traktörle çarptığı minik kızın durumu kritik

    Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi'nde Suriyeli Valid Elahmed, kontrolündeki 41 AAL 55 plakalı traktörle bahçede oynayan kızı Lilaz'a çarptı.

    Traktörün tekerinin, başı ve omzunun üzerinden geçtiği küçük kız, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Minik kızın durumu kritik

    Başında ve omzunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Lilaz, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da babasının traktörle çarptığı minik kızın durumu kritik #1

    Bursa da babasının traktörle çarptığı minik kızın durumu kritik #2

    Bursa da babasının traktörle çarptığı minik kızın durumu kritik #3


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