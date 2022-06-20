Bagajın yolcu taşıyan otomobil sürücüsü Murat A.'nın o anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Murat A.'nın ehliyetine el konuldu.

Bursa’da, dün saat 23.00 sıralarında Demirtaş Çevre Yolu Caddesi üzerinde seyir haline olan otomobilin, bagajda yolcu taşıdığı görüldü.

Hem taşıdığı şahısların canlarını hem trafiği tehlikeye atarak ilerleyen otomobilin o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA’nın haberine göre; görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Otomobil sürücüsünün, Murat A. olduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konuldu, psikotekniğe sevk edildi

Murat A.'ya toplamda 3 bin 880 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.

Murat A. ise gideceği yerin yakın olması sebebiyle bagajda yolcu taşıdığını söyleyerek kendini savundu.

Bursa'da, bagajda yolcu taşıyan otomobil kamerada

