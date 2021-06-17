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    Bursa’da bahşiş için gelin arabasının üzerine çıktı

    Düğün yapanların korkulu rüyası olan çocuklar, trafik ışıklarında bahşiş için adeta kendi hayatlarını hiçe sayıyor.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:13
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    Bursa’da bahşiş için gelin arabasının üzerine çıktı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Eski Yalova Yolu Yaseminpark Kavşağı’ndaki trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı.

    Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü, yürekleri ağızlara getirdi.

    GELİN ARABASININ ÜZERİNE ÇIKTI

    Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu trafik ışıklarında kesen çocuklardan biri, aracın üstüne çıkarak durdurmak istedi.

    Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istedi.

    Bursa’da bahşiş için gelin arabasının üzerine çıktı VİDEO

    KONVOYDAN BİRİ ÇEKTİ

    Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların o halleri, konvoydaki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

    Bursa’da bahşiş için gelin arabasının üzerine çıktı #1

    Bursa’da bahşiş için gelin arabasının üzerine çıktı #2

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